سعيد حمزة حكمًا لمباراة أسوان والمقاصة .. غدًا

قررت لجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي السابق جمال الغندور تعيين سعيد حمزة حكمًا في مباراة الفريق أمام نادي المقاصة غدًا الأحد باستاد أسوان الرياضي في أول لقاءات الفريق الأسوانى فى الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.



ويعاون سعيد حمزة كل من عمر فتحي وأسامة عبداللطيف حكمًا للراية وأحمد جمال حكمًا رابعًا في المباراة.



وتقام المباراة باستاد أسوان أمام نادي مصر المقاصة غدًا في تمام الثالثة عصرًا.

