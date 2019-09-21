ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سعيد حمزة حكمًا لمباراة أسوان والمقاصة .. غدًا

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:17 م
رباب الهوارى
رباب الهوارى
رباب الهوارى
قررت لجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي السابق جمال الغندور تعيين سعيد حمزة حكمًا في مباراة الفريق أمام نادي المقاصة غدًا الأحد باستاد أسوان الرياضي في أول لقاءات الفريق الأسوانى فى الدورى الممتاز لموسم 2019/2020.

ويعاون سعيد حمزة كل من عمر فتحي وأسامة عبداللطيف حكمًا للراية وأحمد جمال حكمًا رابعًا في المباراة.

وتقام المباراة باستاد أسوان أمام نادي مصر المقاصة غدًا في تمام الثالثة عصرًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغربي رضوان جيد حكماً لمباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي بالبطولة العربية

الدوري المصري .. تعرف على حكام الأسبوع الأول

20 لاعبا فى قائمة المقاصة استعدادا لمباراة أسوان في افتتاح الدوري.. صور

ترشيحاتنا

شروط محددة.. تفاصيل جلسة حسام البدري مع اتحاد الكرة بعد اختياره مدربا لمنتخب مصر

ألوان متناسقة.. هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية.. والجمهور: أجنبية خالص

احذر.. الجبنة الرومي فيها سم قاتل

ليفربول يطلق لقبا جديدا على محمد صلاح.. تعرف عليه

سري بعلم الخطيب.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الاهلي وكانو سبورت قبل قمة السوبر

نجمات تعرضن للسخرية بسبب الجونة السينمائي .. شاهد رد فعلهن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

أغاني وهتافات ترحيب.. شاهد | المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسي بنيويورك

ختام دورة الصداقة بمركز شباب ميت أبوالحسين بحضور وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية