مصر تحقق رابع أعلى نمو في الأداء عالميا وتتقدم 9 مراكز في مؤشر تنافسية السفر والسياحة.. نواب: نمتلك مؤهلات تضعنا فى المركز الأول.. ونقترب من عوائد ما قبل ثورة يناير

سياحة النواب: السياحة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون أعلى معدل نمو عالمي

لجنة برلمانية: اقتراب السياحة من تحقيق عوائد 13 مليار جنيه

الجوهري يطالب بتطوير القاعدة الإنشائية للنهوض بمعدل النمو السياحي

حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report) والذي صدر في سبتمبر الجاري، حيث تقدمت مصر تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز ال 65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ 74، كما تقدمت مصر من المركز ال 60 إلى المركز الـ 5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي.ووفقا للتقرير، تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداء فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعيةوأشاد نواب البرلمان بالمركز المتقدم الذي أحرزته مصر كرابع أعلى معدل نمو عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، والذي يعطي دلالات عن مستقبل السياحة وتطورها.وأكد محمد عبده عضو لجنة السياحة، بمجلس النواب، ضرورة استكمال الحكومة لجهودها في تطوير قطاع السياحة، حتى تكون على قدر طموح وتاريخ مصر، مشيدًا بتحقيق رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة.وقال محمد عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: ننتظر من السياحة تحقيق أعلى معدل نمو على مستوى العالم، وليس الرابع، لاسيما وأن قطاع السياحة يمتلك المقومات التي تؤهله لذلك، حيث أكبر نسبة آثار في العالم، وشواطئ عالمية وآلاف المتاحف، فضلًا عن تنوع السياحة بين دينية وعلاجية وغيرها.في السياق ذاته، قال أحمد إدريس عضو لجنة السياحة والطيران، بمجلس النواب ، إن هذا يعكس حالة التطور الكبيرة التي تمر بها السياحة المصرية، بعد سنوات من الركود.وأضاف أحمد ادريس، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن تقدم مركز مصر في تنافسية السفر والسياحة، له دلالته إيجابية عن مستقبل السياحة في مصر، ومؤشر كبير لارتفاع حجم عائداتها.وتوقع عضو لجنة السياحة بالبرلمان أن تقترب عوائد السياحة من 13 مليار جنيه خلال العام المقبل، وهو الرقم الذي وصلت له مصر قبل ثورة 2011.من جانبه، قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب: إن "ارتفاع تصنيف مصر كرابع أعلى نمو في مؤشر التنافسية العالمية للسفر والسياحة، شئ مهم جدًا، باعتبار السياحة من القطاعات المهمة جدا كمصدر هام لتوفير فرص عمل، والعملة الصعبة.وأضاف النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الهدف الرئيسي أمام الحكومة هو العودة للعوائد المالية والحالة التي كانت تعيشها السياحة قبل الثورة.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن تطوير السياحة يحتاج إلى زيادة معدلات النمو في المنشآت وتطوير شبكات النقل، إلى جانب استغلال التنوع السياحي الذي تتميز به مصر، مثل السياحة الدينية والعلاجية.