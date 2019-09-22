ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سناء تناشد فاعلى الخير مساعدتها في تجهيز بناتها

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشدت المواطنة سناء أحمد، البالغة من العمر ٥٠ عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلى الخير مساعدتها فى تجهيز بناتها.

وتقول فى رسالتها: إنها متزوجة ولديها ثلاث بنات تجهزهم للزواج، إضافة إلى أعباء فواتير الكهرباء والمياه التى تصل إلى ٥٠٠ جنيه شهريا، غير المصاريف وثقل المسئولية عليها ولديها ابنة بالتعليم.

وأضافت: أنا عايشة على تربية عيالي ومفيش أي دخل أعيش منه وزوجي أرزقي وأسعى معه على أولادي، ولكننا مش قادرين نصرف على البيت والمعيشة، وأناشد أهل الخير مساعدتي نظرا لظروفي المعيشية الصعبة.

للتواصل مع الحالة : ٠١١٢٤٩٦٦٨٥٣

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن لـ أهل الخير: تم بتر أصابعي.. وبستلف علشان أصرف على عيالي

مواطنة تعاني من العجز وتطالب بـ معاش استثنائي

مسنة تناشد أهل الخير: أحتاج مبلغا شهريا يساعدني على متاعب الحياة

مسن لـ أهل الخير.. النار أكلت كل شيء وأحتاج المساعدة

مسن يناشد أهل الخير لمساعدته في تكاليف العلاج والمعيشة

تنقذنى من العمى .. مسن يناشد أهل الخير مساعدتة فى إجراء عملية

ترشيحاتنا

الأهلي لم يفز بل الزمالك خسر .. هجوم ناري من مرتضى على حسام عاشور

أهم أخبار المساء .. مطالب برفع دعوى دولية ضد قناة الجزيرة .. والحملات التموينية المكبرة تواصل حملاتها لضبط الأسواق..ولاعب الزمالك التونسي يرفض مصافحة علي معلول

بنفس اللون .. إطلالة حلا وهنا شيحة فى ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بفستان أسود.. ريم مصطفى تبهر جمهور مهرجان الجونة

حولوها إلى جنة.. أطفال سوريون ينقذون بلدة ألمانية

رمضان صبحي زملكاوي .. رد ناري وحاسم لجماهير الأهلي على مرتضى منصور .. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور