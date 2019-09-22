سناء تناشد فاعلى الخير مساعدتها في تجهيز بناتها

ناشدت المواطنة سناء أحمد، البالغة من العمر ٥٠ عاما، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلى الخير مساعدتها فى تجهيز بناتها.



وتقول فى رسالتها: إنها متزوجة ولديها ثلاث بنات تجهزهم للزواج، إضافة إلى أعباء فواتير الكهرباء والمياه التى تصل إلى ٥٠٠ جنيه شهريا، غير المصاريف وثقل المسئولية عليها ولديها ابنة بالتعليم.



وأضافت: أنا عايشة على تربية عيالي ومفيش أي دخل أعيش منه وزوجي أرزقي وأسعى معه على أولادي، ولكننا مش قادرين نصرف على البيت والمعيشة، وأناشد أهل الخير مساعدتي نظرا لظروفي المعيشية الصعبة.



للتواصل مع الحالة : ٠١١٢٤٩٦٦٨٥٣



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

