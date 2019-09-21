R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

قالت وزارة الداخلية فى بيان لها "إنه استكمالًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وإجهاض مخططاتهم الساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار؛ وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة وكرًا لاختبائه وتخزين الأسلحة بها تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية وحال مداهمة القوات للوكر تم إطلاق نيران تجاه القوات والتي تعاملت معها مما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود محمد أبو الحسن وإصابة 2 من ضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية.



وبتفتش الوكر عثر علي عدد من الأسلحة النارية والخزن الخاصة بها وكميات كبيرة من الطلقات لذات الأسلحة وكذا سلاح R.B.G وعدد من القذائف له وكميات من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل وكذا سترة قتالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.