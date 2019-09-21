ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:22 م
متفجرات واسلحة بحوزة
متفجرات واسلحة بحوزة إرهابي المطرية
قالت وزارة الداخلية فى بيان لها "إنه استكمالًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وإجهاض مخططاتهم الساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار؛ وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة وكرًا لاختبائه وتخزين الأسلحة بها تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية وحال مداهمة القوات للوكر تم إطلاق نيران تجاه القوات والتي تعاملت معها مما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود محمد أبو الحسن وإصابة 2 من ضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية.

وبتفتش الوكر عثر علي عدد من الأسلحة النارية والخزن الخاصة بها وكميات كبيرة من الطلقات لذات الأسلحة وكذا سلاح R.B.G وعدد من القذائف له وكميات من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل وكذا سترة قتالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.
R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية
R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية
R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية
R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية
R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا قبل تنفيذه في سيناء.. ومقتل 11 من عناصر التنظيم

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع إرهابي في المطرية وضبط مدفع آر بي جي وقنابل

ترشيحاتنا

بعد ثورة فيسبوك ضده.. صحيفة سعودية تكشف هوية اب عذب رضيعته بـ الصفع

على مسئولية «البيطريين».. الطهي فى هذه الأوانى يسبب الوفاة

سري بعلم الخطيب.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الاهلي وكانو سبورت قبل قمة السوبر

آيتن عامر تهاجم والد طفلة الرياض بعد ضربها وتعذيبها بـ بشاعة

احذر.. الجبنة الرومي فيها سم قاتل

ليفربول يطلق لقبا جديدا على محمد صلاح.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

أغاني وهتافات ترحيب.. شاهد | المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسي بنيويورك

ختام دورة الصداقة بمركز شباب ميت أبوالحسين بحضور وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية