ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

رسالة من داعية لمن يظلم زوجته.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:02 ص
حكم الدعاء على الزوج
حكم الدعاء على الزوج الظالم ورسالة من داعية له
القسم الديني
استنكر الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، ما يفعله بعض الأزواج من ظلم لزوجاتهن وضربهن وعدم معاملتهن بمقتضى العقد الذي قال عنه الله تعالى في كتابه:«وأخذنا منكم ميثاقًا غليظًا».

وأضاف المصلح خلال تقديمه برنامج «مشكلات من الحياة» على قناة «إقرأ» الفضائية، ردًا على سؤال: هل يجوز الدعاء على الزوج الظالم؟ أن أسوأ الرجال هو من يتعدى على زوجته بالضرب ولا يعاملها على أنها زوجته أم أولاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» رواه الترمذي، لافتًا إلى أن هذه الأفعال لا يقوم بها إلا عديم المروءة.

وأوضح أن دعاء الإنسان على من ظلمه أمر جائز شرعًا، لأن الله تعالى يقول: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم وكان الله سميعًا عليمًا» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ادع على من ظلمك»، مشيرًاعلى هذه المرأة بأن تتوجه إلى السماء وتدعو ربها بأن يبعد عنها كل شر، وأن تصبر عليه وتجيبه إذا طلب منها أمرًا مشروعًا.

وبعث الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، برسالة إلى كل رجل يظلم زوجته؛ قائلًا: «أترضى أن يُفعل هذا الذي تفعله ببنت الناس، أن يفعله أحد مع ابنتك أو أختك؟، وما دمت لا ترضاه لبنتك فلا ترضاه لبنات الناس».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيفية الثبات على الطاعة ..فيديو

ترشيحاتنا

أكثر رسالة مأساوية .. نزل تحت المحيط ليطلب من حبيبته الزواج فمات غرقًا.. فيديو

مجوهرات فخمة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار فى ثالث أيام مهرجان الجونة.. صور

أهم أخبار المساء .. مطالب برفع دعوى دولية ضد قناة الجزيرة .. والحملات التموينية المكبرة تواصل حملاتها لضبط الأسواق..ولاعب الزمالك التونسي يرفض مصافحة علي معلول

بفستان قصير.. مي عمر بصحبة زوجها والإعلامية بوسي شلبي

تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة للمصريين بـ 3 ملايين جنيه.. تعرف عليها

أخبار الفن .. محمد رمضان يكشف عن عمله الرمضاني القادم .. وبلوك من أحلام لـ راغب علامة فى أولى حلقات ذا فويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور