رسالة من داعية لمن يظلم زوجته.. فيديو

استنكر الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، ما يفعله بعض الأزواج من ظلم لزوجاتهن وضربهن وعدم معاملتهن بمقتضى العقد الذي قال عنه الله تعالى في كتابه:«وأخذنا منكم ميثاقًا غليظًا».



وأضاف المصلح خلال تقديمه برنامج «مشكلات من الحياة» على قناة «إقرأ» الفضائية، ردًا على سؤال: هل يجوز الدعاء على الزوج الظالم؟ أن أسوأ الرجال هو من يتعدى على زوجته بالضرب ولا يعاملها على أنها زوجته أم أولاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» رواه الترمذي، لافتًا إلى أن هذه الأفعال لا يقوم بها إلا عديم المروءة.



وأوضح أن دعاء الإنسان على من ظلمه أمر جائز شرعًا، لأن الله تعالى يقول: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم وكان الله سميعًا عليمًا» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ادع على من ظلمك»، مشيرًاعلى هذه المرأة بأن تتوجه إلى السماء وتدعو ربها بأن يبعد عنها كل شر، وأن تصبر عليه وتجيبه إذا طلب منها أمرًا مشروعًا.



وبعث الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، برسالة إلى كل رجل يظلم زوجته؛ قائلًا: «أترضى أن يُفعل هذا الذي تفعله ببنت الناس، أن يفعله أحد مع ابنتك أو أختك؟، وما دمت لا ترضاه لبنتك فلا ترضاه لبنات الناس».