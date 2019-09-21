اخبار الاهلي اليوم السبت.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة كانو سبورت.. موعد ظهور الفريق بقميصه الجديد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، 21 سبتمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الأهلي.. وجاءت كالتالي:رفض سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي ورينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول للكرة إذاعة مباراة ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي التي جرت في مالابو بغينيا الإستوائية ، عبر قناة النادي.تراجع فريق الجونة أمام منافسه الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.زار محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي مساء اليوم السبت معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب بالاسكندرية لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر أمس على حساب المنافس التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد برج العرب.أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيرتدي القميص الجديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها يوم 28 سبتمبر الجاري في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.قام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي مساء اليوم السبت بزيارة معسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب بالاسكندرية لتهنئة الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز بكأس السوبر أمس على حساب المنافس التقليدي الزمالك بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد برج العرب.