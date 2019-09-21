إفريكسيم بنك يفتتح مكتبا جديدا له فى أوغندا



وقال البنك في تقرير صادر عنه اليوم، إن الفرع الجديد سيسهم في توفير التمويل التجاري وتعزيز القيمة المضافة للسلع والمنتجات في أفريقيا ، موضحا أن هناك اجراءات لنشر مكاتبه علي مستوي القارة السمراء لمواجهة أوجه العجز لديه.



أضاف البنك أنه بدون التجارة سينهار الاقتصاد إذ أنها تعمل علي توفير وظائف للأيدي المعطلة في إفريقيا موضحا أن الفرع الجديد يعزز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



وذكر البنك أن إنشاء المكتب الفرعي مهد الطريق لتعميق عمليات البنك في 11 دولة من دول شرق إفريقيا، موضحا أن الفرع الجديد سيعمل خلال الشهرين المقبلين



اعلن البنك الافريقي للاستيراد والتصدير" إفريكسيم بنك"، عن افتتاح فرع شرق إفريقيا بالعاصمة الأوغندية كمبالا، لدعم التجارة البينية في إفريقيا، موضحا أنه سيتم تفعيله رسميا اعتبارا من نوفمبر المقبل.