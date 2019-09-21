ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

إفريكسيم بنك يفتتح مكتبا جديدا له فى أوغندا

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:31 م
خلال مراسم الافتتاح
خلال مراسم الافتتاح
محمد يحيي
اعلن البنك الافريقي للاستيراد والتصدير" إفريكسيم بنك"، عن افتتاح فرع شرق إفريقيا بالعاصمة الأوغندية كمبالا، لدعم التجارة البينية في إفريقيا، موضحا أنه سيتم تفعيله رسميا اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وقال البنك في تقرير صادر عنه اليوم، إن الفرع الجديد سيسهم في توفير التمويل التجاري وتعزيز القيمة المضافة للسلع والمنتجات في أفريقيا ، موضحا أن هناك اجراءات لنشر مكاتبه علي مستوي القارة السمراء لمواجهة أوجه العجز لديه.

أضاف البنك أنه بدون التجارة سينهار الاقتصاد إذ أنها تعمل علي توفير وظائف للأيدي المعطلة في إفريقيا موضحا أن الفرع الجديد يعزز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وذكر البنك أن إنشاء المكتب الفرعي مهد الطريق لتعميق عمليات البنك في 11 دولة من دول شرق إفريقيا، موضحا أن الفرع الجديد سيعمل خلال الشهرين المقبلين

ترشيحاتنا

بـ العباية والياشمك.. راندا البحيري فى إطلالة شعبية مبهرة

بعد أزمة القيد.. نجم الزمالك السابق يرفض أندية الدورى الممتاز والمظاليم

سري بعلم الخطيب.. الزمالك سبب عدم إذاعة مباراة الاهلي وكانو سبورت قبل قمة السوبر

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندرى والسبب الأهلى

بـ لوك رقيق..فريال يوسف تشعل انستجرام فى أحدث ظهور لها

نشرة الرياضة.. اتحاد الكرة يعاقب الأهلي.. خليفة جوارديولا في مانشستر سيتي.. حسن شحاتة يعلق على تعيين البدري مدربا لمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

أغاني وهتافات ترحيب.. شاهد | المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسي بنيويورك

ختام دورة الصداقة بمركز شباب ميت أبوالحسين بحضور وزير الرياضة ومحافظ الدقهلية