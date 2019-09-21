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فن

مهرجان الجونة السينمائي .. أحدث عروسين فى الوسط الفني برفقة بوسي شلبي

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:36 م
بوسى شلبى
بوسى شلبى
شروق حمدى
أعلنت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها بموقع انستجرام عن زواج الفنان محمد فراج من الفنانة الشابة بسنت شوقى.

وظهرت بوسى شلبى وهي تتوسط محمد فراج وزوجته بسنت شوقى و علقت بوسى شلبى على الصورة : أحدث عروسين فى الوسط الفنى محمد فراج و بسنت شوقى.

وهنأ متابعو الإعلامية بوسى شلبى محمد فراج و بسنت شوقى متمنين لهم حياة سعيدة

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