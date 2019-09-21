أسرار اللقب الـ 11.. كواليس ساعات الفجر داخل الأهلي لـ حسم السوبر أمام الزمالك

كشفت مصادر خاصة أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي ظل حتي الساعات الأولي من صباح يوم مباراة الزمالك التي حسمها 3-2، يشاهد مباريات للمنافس ويدون بعض النقاط وهو ما ظهر جليًا علي وجهه الذي بدا مرهقًا في ملعب برج العرب.



وقالت المصادر ان المدرب السويسري دوّن بعض النقاط وكانت السبب الرئيسي في الطريقة التي لعب بها حيث ركز علي غلق محاور المنافس وأن تكون هي نقطة قوته حيث طلب من رمضان صبحي وعلي معلول القيام بدورهما الدفاعي علي أكمل وجه في مواجهة شيكابالا وحمدي النقاز بجانب إنطلاقات رمضان صبحي ونفس الأمر في الجانب الأيسر من حسين الشحات وخلفه احمد فتحي بجانب تولي حمدي فتحي وعمرو السوليه القبض علي خطورة طارق حامد وفرجاني ساسي.



وعقد رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الاهلي جلسه مع معاونيه صباح يوم المباراة وعقب الافطار اطلعهم فيها علي الطريقة التي سيخوض بها المواجهة وأنه سيدفع بجونيور اجايي في المركز الهجومي بحجة أنه اذا إحتاج منه مساعدة رمضان صبحي في الجبهة اليسري يجده حتي يتفرغ معلول للدور الدفاعي بشكل كامل وهو ما كان يفكر فيه أولا ولكن فوجئ بمستوي منافسه وأنه لولا سوء الحظ بإصابة ثنائي الدفاع ياسر ابراهيم ومحمود متولي لفاز الأهلي بخمسة أهداف علي الاقل.



