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برلمان

برلماني يحصل على توقيع 77 نائبا بالبرلمان حول مشروع قانون خاص بالسياحة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:03 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد عبده عضو لجنة الشئون السياحية، بمجلس النواب، إنه حصل على توقيع 77 نائبًا بالبرلمان حول مشروع قانون تدريس مادة السياحة بالمدارس، من المقرر أن يتقدم به النائب خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتقدم بها النائب بمشروع قانون لتدريس مادة السياحة، مشيرا إلى أنه عازم على مناقشة مشروع القانون هذه المرة وإقراره، لما تمثله السياحة من أهمية للبلاد.

وقال النائب محمد عبده في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن "تدريس مادة السياحة وفقًا لمشروع القانون المتقدم به، سوف يكون بداية من التعليم الابتدائي وحتى التخرج".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا جمهوريا رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢ من صفر سنة ١٤٤١ ه الموافق الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٩ .

وينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مجموعة من التشريعات المهمة، المنتظر إقرارها بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، والذي يعتبر آخر دور انعقاد له، ويكون قد استوفى مدته القانونية وهي 5 سنوات.

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