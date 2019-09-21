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أحمد موسى يفجر مفاجأة عن المقاول الهارب محمد علي.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:40 م
المقاول محمد علي
المقاول محمد علي
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حكما بالحبس لمدة 6 أشهر صدر ضد المقاول الهارب محمد علي في شهر أبريل الماضي بعدما خرج من مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الحكم صدر بحق محمد علي في قضية الاستيلاء على تركة شقيقه المتوفى".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المحكمة حكمت على محمد علي في يوم 11 – 4 -2019 ، ومطلوب من الانتربول الدولي يبدأ في اتخاذ إجراءات، ده بياكل حق الورثة وحق أخيه المتوفي".

ووجه الإعلامي أحمد موسى، التحية والشكر إلى المستشار مرتضى منصور، لأنه هو من أعطاه نص الحكم على محمد علي.

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