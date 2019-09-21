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أخبار العالم

حقيقة تعرض وفد الحكومة العراقية لحادث في الصين

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:35 م
الوفد العراقي فوق
الوفد العراقي فوق جسر هايوان في الصين
رحيم يسري
أفادت قناة "ان آر تي" عربية، بنجاة أعضاء الوفد الحكومي العراقي في الصين من الموت بسبب عاصفة هوائية خلال مرورهم على جسر هايوان.

ويزور رئيس الوزراء العراق عادل عبد المهدي والوفد المرافق له الصين منذ يومين، ويضم الوفد عددا من المسئولين الوزاراء، فيما قالت القناة إن "الوفد الحكومي الذي يزور الصين برئاسة عبد المهدي نجا من حادث على جسر هايوان كاد أن يودي بحياة جميع الوفد".

من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد الحكيم إن تلك الأنباء تم تضخيمها، موضحا أن بعض الرياح كانت موجودة ولكنها طبيعية على جسر هايوان الذي يمر في البحر لأكثر من 30 كم.

وأضاف، أن الصينيين أبقوا الشارع مفتوحًا كالمعتاد أمام سيارات الموكب وغيرها قبل مرور الموكب، وبعده استمرت بالسير بشكل طبيعي، وتابع" ليس هناك سيارة واحدة تقل 56 مسؤولًا فتعرضهم جميعًا للخطر"، مشيرا إلى أن مايتم تداوله " تهويل ومبالغة لا أكثر".

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