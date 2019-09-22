ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية: 1.4 مليار دولار صادرات متوقعة من الأسمدة نهاية 2019

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:37 ص
أسمدة
أسمدة
ولاء عبد الكريم
توقع المهندس أحمد هجرس، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ارتفاع صادرات الأسمدة بنهاية العام الجاري لـ1.4 مليار دولار بعد أن سجلت 667 مليون دولار في النصف الأول من نفس العام .

أضاف " هجرس" في تصريحات له، أن معدل نمو صادرات الأسمدة خلال الفترة من يناير حتي يونيو من العام الجاري بلغت 2% إذ سجل خلالها 667 مليون دولار مقارنة بـ 658 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بفارق 9 ملايين دولار.

أضاف أن حجم صادرات الأسمدة تشكل نحو 40% من إجمالي صادر اتقطاع البتروكيماويات، نافيا وجود نقصا في الانتاج أو التوريد للأسواق بذلك القطاع.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصناعات الكيماوية والأسمدة: 2.42 مليار دولار قيمة الصادرات في 6 شهور

30 شركة مصرية تشارك بمعرض أربيل بالعراق سبتمبر المقبل

تحتل المرتبة الأولى.. الصناعات الكيماوية تتوقع 5 مليارات دولار صادرات 2019

انخفاض واردات مصر من مواد البناء لـ 733 مليون دولار بنهاية العام المالي الماضي

حقيقة نقص الأسمدة في الأسواق .. هجرس: نتوقع تحقيق مليار دولار صادرات بنهاية 2019

ترشيحاتنا

بـ العباية والياشمك.. راندا البحيري فى إطلالة شعبية مبهرة

عمرو أديب يكشف قصة تويتة الصحفية التركية التي أحرجت نظام أردوغان

فى ذكرى رحيلها .. فايزة أحمد حاربها عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب و3 زيجات فاشلة فى حياتها

بدون بطانة.. بسمة بإطلالة مثيرة فى مهرجان الجونة

اخبار الفن .. هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة .. ياسين أحمد السقا يثير الجدل مع صديقاته .. وأحمد فهمى يكشف التطورات الصحية لـ هنا الزاهد

بالتاتو وفستان قصير.. طليقة علي ربيع في إطلالة كاجوال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارولين عزمي بإطلالة بيضاء على انستجرام

بنطلون مقطع وعباءة.. أنغام بإطلالة كاجوال فى بروفات حفلها بالسعودية

مجوهرات فخمة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار فى ثالث أيام مهرجان الجونة.. صور