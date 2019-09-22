التصديري للصناعات الكيماوية: 1.4 مليار دولار صادرات متوقعة من الأسمدة نهاية 2019

توقع المهندس أحمد هجرس، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ارتفاع صادرات الأسمدة بنهاية العام الجاري لـ1.4 مليار دولار بعد أن سجلت 667 مليون دولار في النصف الأول من نفس العام .



أضاف " هجرس" في تصريحات له، أن معدل نمو صادرات الأسمدة خلال الفترة من يناير حتي يونيو من العام الجاري بلغت 2% إذ سجل خلالها 667 مليون دولار مقارنة بـ 658 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بفارق 9 ملايين دولار.



أضاف أن حجم صادرات الأسمدة تشكل نحو 40% من إجمالي صادر اتقطاع البتروكيماويات، نافيا وجود نقصا في الانتاج أو التوريد للأسواق بذلك القطاع.





