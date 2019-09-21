فى ذكرى رحيلها .. فايزة أحمد حاربها عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب و3 زيجات فاشلة فى حياتها

تحل اليوم ذكرى رحيل المطربة فايزة احمد والتى لقبت بكروان الشرق حيث تعد ايقونة من ايقونات الغناء العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة



و قدمت فايزة أحمد العديد من الاعمال الفنية سواء على مستوى الغناء او التمثيل وتظل اعمالها عالقة فى وجدان المشاهد والمستمع العربى.



ورغم امتلاك فايزة احمد موهبة كبيرة الا انها تعرضت لعديد من الصعوبات فى حياتها وخاصة من داخل الوسط الفنى حيث حاربها كل من عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وطالب العندليب باستثنائها من قائمة الفنانين المطلوبين لإحياء إحدى الحفلات التي أقامها الملك الحسن الثاني في المغرب بمناسبة جلوسه على العرش.



أما الموسيقار محمد عبدالوهاب كان يحتضن الفنانة نجاة وأعطاها ألحانًا أكثر منها كما رفض طلبها بالاذاعة لتلاوة القران الكريم في عام 1963.



وعن الحب والزواج في حياة فايزة، فهي التقت لأول مرة بشريك عمرها الموسيقار محمد سلطان في منزل الفنان فريد الأطرش توجت بالزواج الذي استمر 17 عامًا أنجبت فايزة توأمها طارق وعمرو.



بعدها نشبت خلافات بينها وبين زوجها واتهمته بتعدد علاقاته النسائية، وأنه لم يعد يهتم بها، ووقع الطلاق بعد ذلك، قبل أن تعود إليه مرة أخرى بعد زواجين.



وكان الزواج الثاني في حياة فايزة من ضابطًا يصغرها بأكثر من 10 أعوام، لكن تفاقمت الخلافات بينهما ووصلت إلى حد الضرب فوقع الطلاق أيضًا وكانت من قبل قد تزوجت بعازف الكمان عبدالفتاح خيري.



أصيبت فايزة أحمد بمرض سرطان الثدي، وسافرت للعلاج في أميركا، ثم عادت منها لتستأنف العلاج بمصر لفظت فايزة أنفاسها الأخيرة بعد ذلك لترحل عن عالمنا عام 1983 عن عمر ناهز 52 عاما.