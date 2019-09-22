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ثقافة

كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 05:34 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
رصدت كاميرا موقع صدي البلد، أعمال ترميم مجموعة قطع أثرية، في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، كانت قد أهدتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى وزارة الآثار منذ أيام، وتم إستلامها في 23 صندوق، وقبلت وزارة الآثار الإهداء بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

حكاية هذه القطع أخبرتنا بها الدكتورة سحر محمد عبد الرحمن مديرة بالمتحف، مشيرة إلي أن الجامعة كانت قد حصلت علي تلك القطع فى ستينيات القرن الماضي، وفقا لقانون القسمة المعمول به في مصر في ذلك الوقت.

وتابعت في لقائها مع كاميرا موقع صدي البلد: القانون حينها كان يسمح لبعثات الحفر الأجنبية فى مصر بالحصول على 50 بالمئة من نتاج الحفائر، وهذه القطع كانت من نتاج حفائر البعثة المصرية الأمريكية بمنطقة الفسطاط برئاسة عالم الآثار جورج سكانلون.

وأضافت: يبلغ عدد القطع ٥٠٠٠ قطعة ما بين لوحات حجرية واواني فخارية واواني زجاجية، واجزاء من تماثيل وتوابيت ترجع للعصور الإسلامية والقبطية والفرعونية واليونانية والرومانية.

وكشفت لنا حكاية قطعة أثرية غريبة تسمي كلجة، وقالت: كانت توضع أسفل أزيار الماء في الفترة الإسلامية،بحيث يتم تجميع ما يتساقط من الماء في هذه الكلجة،كي تسقي منها الحيوانات المارة في الشارع.

من جانبها قالت إيناس جعفر نائب المشرف العام للمتحف للشئون الأثرية أنه تم تشكيل لجنة من مديرى المخازن بالمتحف لإستلام تلك القطع وتصنيفها، تمهيدًا لتسجيلها وعرضها ضمن سيناريو العرض الخاص بالمتحف.

وأشارت إلى أنه من أهم القطع التي تم حصرها حتى الوقت الحالي لوحة حجرية ترجع للعصر اليوناني الروماني، وشبابيك القلل من العصر الاسلامي وتنتمي للفترة الفاطمية،وتاج عمود به زخارف نباتية ينتمي للفترة القبطية.
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور
كلجة وشبابيك قلل و5 آلاف قطعة.. ترميم هدية الجامعة الأمريكية في متحف الحضارة.. فيديو وصور

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