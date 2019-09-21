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لا أخاف الموت.. أحمد موسى: رقبتي برقبة المرشد مش بأي حد من عناصر الإخوان.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:42 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد عناصر الإخوان الإرهابيين وضع عنوانا على السوشيال ميديا، مضيفا: "هذا الإرهابي يحرض على قتلي بنشر عنوان يدعي إقامتي فيه في المهندسين، وأنا عمري ما كنت ساكن في المهندسين".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "حسابك يا إرهابي عند النائب العام وهتدفع ثمن التحريض على القتل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "نحن لا نخاف الموت لاننا ندافع عن بلدنا على حق، وأنا رقبتي مش برقبة أي حد في الإخوان ورقبتي برقبة المرشد شخصيا"، مضيفا:" ندافع عن بلدنا وشرفاء البلد من الشهداء ضحوا بأرواحهم لصالح مصر".

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