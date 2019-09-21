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توك شو

مساعد وزير الداخلية الاسبق: الموبايل واللاب توب حلا محل الأبوين.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:55 م
لاب توب
لاب توب
عمرو ممدوح
قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للأمن والمعلومات الأسبق، إننا أصبحنا نعيش في المجتمع الافتراضي، وذلك بسبب انشغال الأب والأم، فبدلا من وجود القدوة، حل الموبايل واللاب توب محلهما.

وأضاف الرشيدي، في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن كل المعلومات التي يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها ضابط أو رابط، مشيرا إلى ضرورة التفكير قبل مشاركة أي معلومة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية للأمن والمعلومات الأسبق، أنه يجب معرفة مصدر كل معلومة، يتم تداولها، وذلك من أجل الحفاظ على بلدنا.

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