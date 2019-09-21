ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تفاصيل مأمورية الفجر.. إصابة ضابطي أمن وطني وجيران إرهابي المطرية يروون لحظات الموت والفزع

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:46 م
خلية المطرية
خلية المطرية
قال جيران ارهابى المطرية الذى لقى مصرعه فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء اقتحام الوكر الإرهابي الذى كان يختبئ فيه ان الشقة التى كان متواجد بها كانت مهجورة من فترة كبيرة و فوجئ الاهالى بقوات من الشرطة حضرت للمنطقة وطلبت من الأهالي اخذ ساتر وبدأ تبادل إطلاق النار بين الارهابى والقوات وأكدوا أن قوات الشرطة بعد مصرع الارهابى وجدوا كميات كبيرة من الذخيرة مش عارف كان هيعمل بيها ايه ؟ ووجه الأهالي الشكر لوزارة الداخلية لانهم حامونا وحمو اولادنا اللى فى الشارع ربنا يحفظ مصر .

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها "إنه استكمالًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وإجهاض مخططاتهم الساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار؛ وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة وكرًا لاختبائه وتخزين الأسلحة بها تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية وحال مداهمة القوات للوكر تم إطلاق نيران تجاه القوات والتي تعاملت معها مما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود محمد أبو الحسن وإصابة 2 من ضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية.

وبتفتش الوكر عثر علي عدد من الأسلحة النارية والخزن الخاصة بها وكميات كبيرة من الطلقات لذات الأسلحة وكذا سلاح R.B.G وعدد من القذائف له وكميات من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل وكذا سترة قتالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.
تفاصيل مأمورية الفجر.. إصابة ضابطي أمن وطني وجيران إرهابي المطرية يروون لحظات الموت والفزع
تفاصيل مأمورية الفجر.. إصابة ضابطي أمن وطني وجيران إرهابي المطرية يروون لحظات الموت والفزع
تفاصيل مأمورية الفجر.. إصابة ضابطي أمن وطني وجيران إرهابي المطرية يروون لحظات الموت والفزع
تفاصيل مأمورية الفجر.. إصابة ضابطي أمن وطني وجيران إرهابي المطرية يروون لحظات الموت والفزع
تفاصيل مأمورية الفجر.. إصابة ضابطي أمن وطني وجيران إرهابي المطرية يروون لحظات الموت والفزع
تفاصيل مأمورية الفجر.. إصابة ضابطي أمن وطني وجيران إرهابي المطرية يروون لحظات الموت والفزع
تفاصيل مأمورية الفجر.. إصابة ضابطي أمن وطني وجيران إرهابي المطرية يروون لحظات الموت والفزع
تفاصيل مأمورية الفجر.. إصابة ضابطي أمن وطني وجيران إرهابي المطرية يروون لحظات الموت والفزع

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا قبل تنفيذه في سيناء.. ومقتل 11 من عناصر التنظيم

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع إرهابي في المطرية وضبط مدفع آر بي جي وقنابل

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

ترشيحاتنا

لا أخاف الموت.. أحمد موسى: رقبتي برقبة المرشد مش بأي حد من عناصر الإخوان.. فيديو

#لم_وساختك_يا_تميم .. المصريون يطلقون ثورة ضد أمير قطر

شاهد.. رسالة رينيه فايلر لـ جماهير القلعة الحمراء بعد مباراة السوبر

عادل رقم كرستنيانو رونالدو.. نجم مانشستر سيتي يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي

مهرجان الجونة السينمائي .. أحدث عروسين فى الوسط الفني برفقة بوسي شلبي

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم السينما يحضرون عرض فيلم "بنتولد" بـ مهرجان الجونة.. صور

هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية