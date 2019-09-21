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أخبار البلد

منظمات حقوقية تطالب الجامعة العربية برفع دعوى دولية ضد قناة الجزيرة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:48 م
صدى البلد
أماني نوار
أدانت المنظمات الحقوقية الدولية وهي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، الرابطة الخليجية للحقوق والحريات والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسانية لغة التحريض الصادرة من اعلام قطر ودعوتها التحريضية لبث الفوضى والإرهاب والعنف بشوارع مصر والذي سيسبب انتهاك للأرواح ولحقوق الإنسان والأملاك الخاصة والعامة وخاصة عدم احترام قناة الجزيرة المملوكة للحكومة القطرية للشفافية والمصدقية والقواعد العالمية للخبر وفبركتها للاخبار وسياسة الكذب التي تمارسه.

وأكد البيان أن قناة الجزيرة القطرية تمارس سياسة التدليس والكذب ضد مصر وتحاول أن تخفي الحقائق الدامغة تحقيقًا لأهدافها وتنفيذا لسياسات القائمين عليها والممولين لها، مما يجعلها جزءًا أساسا من مشروع عدواني لبث الفوضى في الشرق الأوسط، وكانت مصر إحدى محطاته الهامة.

وأشار البيان إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية تطالب الجامعة العربية سرعة التحرك وإصدار قرار بشطب قناة الجزيرة ورفع دعاوي دولية ضدها وتحميلها كل الأضرار التي من وراء تحريضها ووضع قناة الجزيرة على القائمة السوداء.

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