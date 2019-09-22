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برلمان

برلماني يكشف خروج أبرز 3 قوانين إلى النور بدور الانعقاد الأخير

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان
أكد فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن من أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي من المفترض أن يتناولها البرلمان خلال دور انعقاده الخامس والاخير، هي القوانين الخاصة بالتعديلات الدستورية الأخيرة.

وأضاف "بركات" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه القوانين هي مشروع قانون مجلس الشيوخ و مشروع قانون مجلس النواب ومشروع قانون المحليات الجديد مما لهم من أهمية كبيرة، حيث أن قانون مجلس النواب والشيوخ من أبرز القوانين التي تناولت في التعديلات الدستورية مما جعلها حق أصيل لابد أن يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبدالعال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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