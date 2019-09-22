5 أسباب وراء تربع السعودية على الوجهات الأفضل للاستثمارات فى الشرق الأوسط

قال الدكتور محمد شمس المستشار السابق بوزارة الصناعة السعودية وأرامكو للنفط، إن المملكة العربية السعودية تعد من أفضل الوجهات لبدء الأعمال التجارية والاستثمارات فى الشرق الأوسط لعدة أسباب.



وأوضح "شمس"، فى حوار لـ "صدى البلد" ينشر لاحقا، أن المملكة تمتلك بنية استثمارية ضخمة التى تعد عامل جذب للاستثمارات ممثلة فى السيولة النقدية المرتفعة التى تمنحها البنوك السعودية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن هيئة الاستثمار فى المملكة أصدرت ٢٦٧ ترخيصًا جديدًا لمستثمرين أجانب بالربع الأول من العام الجاري بزيادة ٧٠ %".



وأضاف "شمس"، أن انخفاض معدل التضخم لـ 2.5 % والمتوقع أن يواصل انخفاضه لـ 1.1 خلال العام الجارى، فضلا عن التوقعات بارتفاع نمو الائتمان مع زيادة قوة الاقتصاد غير النفطي، مع محافظة السيولة في النظام المصرفي على مستويات جيدة كلها عوامل تمثل بنية للمستثمر يرسي عليها قواعد مشروعاته.



ولفت "المستشار السعودى السابق"، أن السعودية نجحت فى جذب 37.099 مليار دولار استثمارات أجنبية لأراضيها في 6 سنوات خلال الفترة من عام 2013 وحتى نهاية العام الماضي.



وأشار إلى أن، المملكة تمتلك العديد من الصناديق السيادية التى تسهم فى تمويل الاستثمارات بربحية آمنة ومستدامة من أجل دعم أجيال المستقبل، موضحًا أن السعودية تعمل حاليا لأن يكون لديها صناديق سيادية الأكبر في العالم حيث يدير صندوق الاستثمارات العامة للمملكة حوالي 360 مليار دولار من الأصول ويلعب هذا الصندوق دورًا مهمًا في تحقيق رؤية التنويع الاقتصادى 2030.



وأشار "المستشار السابق بوزارة الصناعة"، أن السعودية تصدرت الدول العربية، كأكبر مستقبل لمشاريع قطاعي الطاقة (الفحم والنفط والغاز) والتصنيع عربيا بقيمة ٢٤,٧ مليار دولار في ٢٠١٨.