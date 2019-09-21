ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:55 م
هنا وحلا شيحة
هنا وحلا شيحة
محمد نبيـل
يشهد مسرح المارينا العرض العالمى الأول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، وتألقت الاختان حلا وهنا شيحة على السجادة الحمراء للعرض.

وحرص على حضور العرض عدد من النجوم والنجمات منهم لقاء الخميسى، تارا عماد، نور، ميس حمدان، صبا مبارك، هنا وحلا شيحة، بالإضافة إلى فريق عمل الفيلم.

فيلم "لما بنتولد" من إخراج تامر عزت في ثاني تجاربه الإخراجية الروائية الطويلة بعد فيلمه الروائي الأول "الطريق الدائري" كما قدم فيلما تسجيليا يحمل اسم "مكان اسمه الوطن".

وشرع تامر في تصوير فيلم "لما بنتولد" قبل عامين، وتحديدا في نوفمبر ٢٠١٧، وهو بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" في أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقي، والفنانة حنان سليمان والفنان القدير سامح الصريطي.

وتدور أحداث فيلم "لما بنتولد" في إطار رومانسي غنائي حيث يحتوي الفيلم علي تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم، ومن المقرر عرضه بالسينمات قريبا.

فيلم "لما بنتولد" من إنتاج مشترك بين تامر عزت ومعتز عبد الوهاب مؤسس شركة Team One للإنتاج الفني، وهو بداية دخول الشركة لمجال الإنتاج السينمائي.
هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد
هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد
هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد
هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد
هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد
هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لما بنتولد .. أول مرة في الجونة السينمائي

أمير عيد في أول تجربة تمثيل له.. فيديو

قبل عرضه الأول بـ الجونة.. الإعلان الرسمى لفيلم لما بنتولد

أمير عيد يتصدر أفيش لما بنتولد قبل عرضه بـ الجونة السينمائى

عمرو عابد يشارك في مهرجان الجونة السينمائي بفيلم "لما بنتولد"

منى زكي على السجادة الحمراء لـ مهرجان الجونة بصحبة تامر حبيب

ترشيحاتنا

تعليم البرلمان تكشف عن مفاجأة سارة لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات

بعد استئصال ورم فى الأحبال الصوتية .. خالد سليم يكشف عن سر إنقاص وزنه .. فيديو

بفستان أحمر أنيق .. بوسي شلبي تخطف الأضواء في مهرجان الجونة

رد فعل حارس الأهلي تجاه لاعبي الزمالك عقب تتويج الأحمر بـ السوبر .. فيديو

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع إرهابي في المطرية وضبط مدفع آر بي جي وقنابل

أول قرار لـ ميتشو قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم السينما يحضرون عرض فيلم "بنتولد" بـ مهرجان الجونة.. صور

هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد

R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية