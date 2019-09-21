هنا وحلا شيحة بإطلالة مثيرة على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد

يشهد مسرح المارينا العرض العالمى الأول لفيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، وتألقت الاختان حلا وهنا شيحة على السجادة الحمراء للعرض.



وحرص على حضور العرض عدد من النجوم والنجمات منهم لقاء الخميسى، تارا عماد، نور، ميس حمدان، صبا مبارك، هنا وحلا شيحة، بالإضافة إلى فريق عمل الفيلم.



فيلم "لما بنتولد" من إخراج تامر عزت في ثاني تجاربه الإخراجية الروائية الطويلة بعد فيلمه الروائي الأول "الطريق الدائري" كما قدم فيلما تسجيليا يحمل اسم "مكان اسمه الوطن".



وشرع تامر في تصوير فيلم "لما بنتولد" قبل عامين، وتحديدا في نوفمبر ٢٠١٧، وهو بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" في أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقي، والفنانة حنان سليمان والفنان القدير سامح الصريطي.



وتدور أحداث فيلم "لما بنتولد" في إطار رومانسي غنائي حيث يحتوي الفيلم علي تسع أغنيات تقوم بربط أحداث حكايات منفصلة لثلاث شخصيات شابة، كما يتعرض الفيلم لبعض القضايا الاجتماعية التي تمس الشباب من خلال حياة الشخصيات وأحلامهم والتحديات التي تواجههم، ومن المقرر عرضه بالسينمات قريبا.



فيلم "لما بنتولد" من إنتاج مشترك بين تامر عزت ومعتز عبد الوهاب مؤسس شركة Team One للإنتاج الفني، وهو بداية دخول الشركة لمجال الإنتاج السينمائي.

