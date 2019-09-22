شاهد.. زلزال بقوة 5.6 يضرب غرب ألبانيا

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض زلزال بقوة 5.6 على سلم ريختر يضرب غرب العاصمة الألبانية تيرانا.



وأوضحت أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قالت إن زلزالًا بلغت شدته 5.6 درجة هز البانيا السبت.



وأضافت الهيئة أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 30 كيلومترًا غرب العاصمة تيرانا. ولم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.



