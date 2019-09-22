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شاهد.. زلزال بقوة 5.6 يضرب غرب ألبانيا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:58 ص
زلزال بقوة 5.6 يضرب
زلزال بقوة 5.6 يضرب غرب ألبانيا
محمد القاضي
أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يعرض زلزال بقوة 5.6 على سلم ريختر يضرب غرب العاصمة الألبانية تيرانا.

وأوضحت أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قالت إن زلزالًا بلغت شدته 5.6 درجة هز البانيا السبت.

وأضافت الهيئة أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 30 كيلومترًا غرب العاصمة تيرانا. ولم ترد بعد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.

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زلزال بقوة 5.6 درجة غربي العاصمة الألبانية تيرانا

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