62 ألف فصل و96 ألف مدرس .. كيف استعدت القاهرة للعام الدراسي الجديد مع انطلاقه اليوم

مع بداية العام الدراسي بمعظم مدارس العاصمة اليوم أعلنت محافظة القاهرة انهاء استعداداتها لانطلاق العام الجديد اليوم الأحد.





وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2019/2020 مؤكدًا على اتخاذ أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسي متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل .





وطالب "المحافظ" بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق برفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى ، بالإضافة الى دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس ، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها ومقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح .





كما أشار "المحافظ" إلى أنه الاهتمام بالعمليه التعليمية لا يقتصر فقط على انشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة انشائياً ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنباً الى جنب مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها حيث تم تنظيم دورات تدريبية للارتقاء بمستوى مديري الإدارات التعليمية ومعلمي رياض الاطفال والمرحلتين الابتدائية والإعدادية .





ومن ناحيه أخرى أضاف أنه قد تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 29 مدرسة تعليم عام وفني بالإضافة إلى تطوير 36 مدرسة بالتعاون مع المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الاهلية والمنظمات الدولية كالاتحاد الاوروبي واليونيسيف .





حيث استعرض محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم خلال الاجتماع استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد ، مشيراً إلى أن القاهرة يوجد بها (62110) فصل تعليم عام وفني ، بالاضافة إلى ( 5253 ) مدرسة و(96146) مدرس .





وأشار مدير المديرية إلى أنه في ضوء الارتقاء بمنظومة التعليم الجديدة فقد تم توصيل الانترنت من كابلات وشبكات لـ288 مدرسة ثانوي حيث بلغت نسبة التشغيل بها 100% وجاري العمل على توصيل الشبكات لباقي مدارس القاهرة ، كما أنه جاري استلام الكتب المدرسية بجميع الصفوف الدراسية من مطابع وزارة التربية والتعليم عن طريق الادارات التعليمية لتوزيعها على المدارس وتسليمها للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد .





وأضاف محمد عطية أنه تم عمل صيانة بسيطة لجميع مدارس القاهرة وصيانة عاجلة مابين ( معالجة خط مياه مكسور ــ ارتفاع المياه الجوفية ــ تجديد شبكة الصرف الصحى ) بما لا يعوق بدء العام الدراسى وسير العملية التعليمية ، بالاضافة إلى توافر عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ومتطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسي من المقاعد بالتعاون مع المجتمع المدني لتغطية العجز في بعض مناطق القاهرة وخاصة العشوائية والاكثر كثافة

واحتياجاَ .



