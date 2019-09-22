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برلمان

قيادي بمستقبل وطن: السيسي طوع زياراته الخارجية لأهداف اقتصادية لتحسين أوضاع البلاد

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:37 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
قال عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في دورتها الـ74، تعد استكمالا للجولات المكوكية التي يجريها الرئيس منذ توليه مقاليد الحكم، مشيرًا إلى أنه قام بسلسلة متواصلة من الزيارات الخارجية دفعت لتعزيز العلاقات السياسية بما انعكست على الوضع الاقتصادى فى مصر بعد سنوات كانت قد شهدت فيه البلاد حالة من الاقتصاد المتدنى وتراجع فى معدلات الاستثمارات.

وأضاف "الهواري"، أن الرئيس السيسي استطاع بنجاح أن يطوع كل زياراته الخارجية لأهداف اقتصادية تحسن من أوضاع البلاد، فضلًا عن تعزيز العلاقات مع الدول التي شهدت تراجعا فى عهد الرؤساء السابقين، إضافة إلى مشاركة مصر فى تلك المحافل الدولية والمناسبات العالمية التي تعكس ثقل وأهمية مصر على الصعيد الدولي.

وأشار إلى أن زيارات الرئيس السيسي الخارجية يؤكد من خلالها للدول الأخري أهمية مجابهة الإرهاب والتطرف والتى تتطلب جهودا مشتركة متضافرة باعتبار أن نجاح التنمية فى أى دولة مرهون بالاستقرار الأمنى الذي يعتبر نقطة محل اهتمام المستثمر قبل ضخ استثماراته.

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