بسبب السرعة الجنونية.. مصرع 2 وإصابة 17 في تصادم أتوبيسين على كوبرى عرابى بشبرا.. الداخلية تكشف تفاصيل مصرع إرهابي في المطرية وضبط مدفع آر بي جي وقنابل

-إصابة عامل وأسرته في انقلاب ملاكي بصحراوي المنيا

-مصرع 2 وإصابة 11 في اصطدام ميكروباص بمنزل فى سوهاج

-ملاكى وموتوسيكل .. إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم ببني سويف



قالت وزارة الداخلية فى بيان لها انه استكمالًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وإجهاض مخططاتهم الساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار؛ وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ أحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم الإخوانية لإحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة وكرًا لاختبائه وتخزين الأسلحة بها تمهيدًا لاستخدامها في تنفيذ عدة عمليات عدائية وحال مداهمة القوات للوكر تم إطلاق نيران تجاه القوات والتي تعاملت معها مما أسفر عن مصرع الإرهابي الإخواني عمرو أحمد محمود محمد أبو الحسن وإصابة 2 من الضباط قطاع الأمن الوطني المشاركين في المأمورية.



بتفتيش الوكر عثر علي عدد من الأسلحة النارية والخزن الخاصة بها وكميات كبيرة من الطلقات لذات الأسلحة وكذا سلاح R.B.G وعدد من القذائف له وكميات كبيرة من المواد المتفجرة ودوائر كهربائية لإعداد القنابل وكذا سترة قتالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.



واستقبل مستشفي سوهاج الجامعي، جثتين و٩ مصابين إثر تصادم سيارة ميكروباص بسبب التخطي الخاطئ واصطدامها بمنزل علي جانب الطريق.



تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بحدوث تصادم لسيارة "ميكروباص" أمام قرية نجع الدير دائرة مركز دارالسلام واصطدامها بمنزل علي جانب الطريق بسبب التخطي الخاطئ لقائد السيارة.



نتج عن الواقعة مصرع شخصين وإصابة ٩ اخرين، تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



ولقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرون في تصادم أتوبيسين أعلى كوبري عرابي بشبرا الخيمة وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إيهاب مرزوق، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين على كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة.



وانتقلت أجهزة الأمن والمرور، وتبين وقوع الحادث بين أتوبيسين لنقل الركاب بسبب السرعة الزائدة حيث انحرف أحد الأتوبيسين على الآخر مما تسبب في تصادمهما مما أسفر عن وفاة حالتين واصابة 15 شخصا.



تم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتمكنت أجهزة المرور من إعادة الحركة على الكوبري لطبيعتها بعد تعطل دام ساعة وتولت النيابة التحقيق.



وفى سياق متصل شهد الطريق الصحراوى الشرقى بالمنيا جنوب بوابة الرسوم حادث انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن إصابة عامل وزوجته وأبنائهما الثلاثة تم نقلهم للمستشفى تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية بالمديرية بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي جنوب بوابة الرسوم الكائنة بطريق الصحراوي الشرقي.



بانتقال قوات الأمن، تبين أن المصابين جميعهم من أسرة واحدة مقيمون بمحافظة سوهاج وهم اليمني الحمادي أحمد 51 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، وزوجته سماح أحمد هاشم 38 سنة بدون عمل وأبنائهم محمد 17 سنة طالب مصاب بكدمات وجروح متفرقة، وشقيقته الطفلة نسمة 4 سنوات، وحمادة 8 سنوات طالب ، تحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة للتحقيق.



كما أصيب أربعة أشخاص اليوم السبت فى حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية على الطريق الجديد بنى سويف الفيوم بالقرب من قرية نعيم التابعة لدائرة مركز بنى سويف.



وتلقت مديرية أمن بنى سويف بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن بنى سويف تفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الجديد بنى سويف الفيوم بالقرب من قرية نعيم.



وعلى الفور تم إبلاغ مرفق إسعاف بنى سويف الذى دفع بثلاث سيارات إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة.



واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجى بإشراف الدكتور طارق ادريس مدير إدارة المستشفى كلا من هايدي أحمد رمضان 20سنة طالبه بكلية طب مقيمة قرية باها مصابة بجرح قطعي بالزراع الأيسر 5 سم و جابر شعبان عبد اللطيف 36 سنة مقيم قرية باها محامي مصاب بجروح وكدمات متفرقه .



ونقل كريم نادي عبد الحليم19سنة مقيم مدينة ناصر مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني إلى إحدى المستشفيات الخاصة بناء على رغبته.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

