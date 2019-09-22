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صبري فواز عن التمثيل: بنتعامل مع كل أشكال البشر.. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:59 ص
الفنان صبري فواز
الفنان صبري فواز
محمد القاضي
قال الفنان صبري فواز، إن أمورا عديدة صنعت موهبتي واختلافي مع بقية الممثلين أبرزها التطور التقني والإطلاع الثقافي.

وأضاف "فواز" في حوار مع برنامج "المساء مع قصواء"، مساء السبت، إن الممثل دومًا يكون على علاقة بكل البشر وكل تخصصاتهم ومشاعرهم والنفسية، نتعامل مع كل أشكال البشر والشرير والطيب والمتطرف، كل الحالات الإنسانية بكل مهنة.

وتابع: "الممثل يجب أن يكون طيلة الوقت لديه دراية وفكرة عن الموضوع، المسألة محتاجة للفرجة على البشر".

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