النجوم والحسد.. أحمد فهمي بعد مرض هنا الزاهد: في ناس مركزة معانا أوي.. وفيفي عبده: خمسة وخميسة.. والإماراتية أحلام تتقي شره بالبخور

أحمد فهمي بعد مرض هنا الزاهد: فين ناس مركزة معانا

فيفي عبده: خمسة وخميسة

الاماراتية احلام تتقي شر الحسد بالبخور

فيفي عبده



ريهام ايمن



أحلام



شيرين



"ومن شر حاسد اذا حسد" آية قرآنية أثرت في الناس كثيرًا لإيمانهم أن ما جاء في كتاب الله عز وجل لا يوجد جدل فيه، ومن ضمن هؤلاء أهل الفن الذين أعربوا عن خوفهم ورعبهم من الحسد وما قد يصيبهم من أضرار، خاصة أن حياتهم الشخصية محط أنظار الكثيرين، وليس كل ما يتابع أخبارهم يحبهم.وكان آخر النجوم الذين عانوا من الحسد الفنان أحمد فهمي الذي نشر صورة لزوجته الفنانة هنا الزاهد داخل المستشفى أثناء قضائهما شهر العسل خارج مصر، وذلك بعد مرور قرابة أسبوع على زواجهما.وعلق أحمد فهمى على الصورة قائلا: "عامة انا مليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى و بقالي شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية عالماتش".وتابع أحمد فهمي: "بس احنا برا مصر انا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا.. بجد فى ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة ان فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش اى حد من الزملاء عن الجائزة اللى واخدها لا بيسالوها عننا وعن الفرح وعن تدخلى فى شغل هنا والغريب ان فى بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية".وأضاف: "بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها و ربنا يديمكو نعمة .. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة .. احنا فى شهر العسل و بايتين اهو فى المستشفى".اخترعت الفنانة فيفي عبده افيه " خمسة مواه" حتى بات من أشهر الأقوال وهي جملة مأخوذة عن " خمسة وخمسية" التي يلجأ اليها الأشخاص لكي يحصنوا أنفسهم من الحسد.وتؤمن فيفي عبده بالحسد كثيرًا وفي أكثر من حوار تلفزيوني ، أشارت الفنانة الاستعراضية إلى أن الحسد كان سببا في ايذائها خاصة في صحتها.أما الفنانة ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي، فدائما تنشر صورا لأبنائها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام الا انها تخفي وجوههم بـ " ايموشون" خوفا من الحسد وهو الأمر الذي عرضها لانتقادات من جمهورها.أما الفنانة الاماراتية أحلام تحصن نفسها من الحسد بـ " التبخر" قبل الخروج من المنزل وقامت من قبل بنشر فيديو لها وهي تتبخر كما أنها تخفي صور ابنائها من وسائل الاعلام لايمانها ان الحسد مميت.تخشى الفنانة شيرين عبد الوهاب من الكشف عن تفاصيل حياتها الشخصية ، منها جنس مولودها خلال فترة حملها في ابنتيها مريم وهنا.