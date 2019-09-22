عقب الهزيمة المذلة من بيراميدز.. علي ماهر: العامل المادي أساس قوة الفريق

علق علي ماهر المدير الفني لنادي إنبي على الهزيمة التي تلقاها فريقه من منافسه بيراميدز في أولي جولات الأسبوع الأول من بطوله الدوري الممتاز قائلا :" عمري ما انهزمت أربعة ولكن وارد في كرة القدم ".



وأضاف علي ماهر خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد عقب المباراة ان لاعبي الفريق سيخوضون كافة التدريبات بداية من الغد ، مشيرا إلى امتلاك لاعبي الفريق كافة القدرات التي تؤهلهم لتعويض الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام بيراميدز.



وأكد علي ماهر أن الهزيمة التي تلقاها الفريق كانت في بداية انطلاق الدوري، معربا عن تمنياته بالحصول على ثلاث نقاط خلال خوض المباراة القادمة .



وتابع علي ماهر:" إنبي لم يتلقى الدعم كما كان من قبل، ولكن نسعى للحصول علي خدمات لاعبين في قدرات النادي والعامل المادي هو أساس قوة الفريق في الوقت الحالي ".

