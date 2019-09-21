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جراحة نادرة.. استعادة السمع لمريض عمره 45 عامًا في جامعة كفر الشيخ

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:46 م
استعادة السمع لمريض
استعادة السمع لمريض عمره 45 عامًا بجامعة كفرالشيخ
محمود زيدان
نجح فريق جراحي بقسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى كفر الشيخ الجامعي برئاسة الدكتور سعد الزيات، أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب، في إجراء عملية استعادة السمع لمريض يبلغ ٤٥ عامًا بزراعة القوقعة الإلكترونية للأذن بنجاح تام، تحت إشراف الدكتور محمد عبد العال عميد كلية الطب.

ضم الفريق الجراحي وفريق التخدير كل من الدكتور هيثم حسن والدكتور إسلام أنيس، المدرسين المساعدين بقسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتورة بسمة غنيم و الدكتورة هبة فؤاد، المدرسين بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب وفريق من التمريض عالي المستوى.

وكان المريض يُعاني من تصلب متقدم في عظام الأذن، وجرى تشخيص الحالة عقب فحصه والكشف عليه باستخدام الأجهزة الحديثة بالمستشفى الجامعي، وإجراء هذه الجراحة الدقيقة له والتي تعد هذه الحالات من الحالات النادرة والصعبة في مجال فقدان السمع.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بدور المستشفى الجامعي في خدمة المجتمع والمرضى وخصوصًا في إجراء مثل هذه الحالات والجراحات الدقيقة، وبنشاطات المستشفى الجامعي برئاسة الدكتور محمد خليل مدير المستشفى وقسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة وخاصة في مجال استعادة السمع.
جراحة نادرة.. استعادة السمع لمريض عمره 45 عامًا في جامعة كفر الشيخ
جراحة نادرة.. استعادة السمع لمريض عمره 45 عامًا في جامعة كفر الشيخ

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