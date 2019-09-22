وزيري يكشف سرا مثيرا عن مومياء زوجة سنجم كبير العمال .. فيديو وصور

كشف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار عن شيء مثير تم العثور عليه في تابوت أثري صاحبته زوجة سنچم رئيس العمال خلال عصر الملك سيتي الأول وأوائل عصر ابنه الملك رمسيس الثاني من الأسرة 19.



جاء ذلك في لقائه مع كاميرا موقع صدي البلد السبت، أثناء عملية فض تغليف التابوت في متحف الحضارة بالفسطاط، لبدء ترميمه وبداخله المومياء بحالة جيدة من الحفظ، وهو نفس الإجراء الذي سيتم لتابوت زوجها سنجم.



التابوتان تم العثور عليهما داخل مقبرة سنجم في الأقصر عام 1886 بواسطة جاستون ماسبيرو العالم الفرنسي المتخصص في الآثار، وقبل نقلهما كانا معروضين في المتحف المصري بالتحرير.



وقال وزيري إنه بعد قيام المرممين بفتح تابوت زوجة سنجم، عثروا بداخله على بطاقة صفراء قديمة جدا، ليتضح أنها بطاقة التعريف بالتابوت وصاحبته ووضعه ماسبيرو نفسه، كذلك رقم تسجيل التابوت كأثر وهو رقم 1272.



يذكر أن موميائتى سنجم وزوجته عقب فض تغليف التابوتين تم نقلهما إلى معمل الترميم لوضعها في كبسولة التعقيم، حيث ستخضعان للصيانة والترميم لتكون جاهزة للعرض بالمتحف عند افتتاحه.