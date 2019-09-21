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حوادث

اخبار الحوادث.. فضيحة جديدة لـ حمدين صباحى.. علياء تلقي بنفسها بسبب اولادها.. جهاز عروسة يتحول لـ مأتم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:44 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم...

رحمة ماتت بطلقة في الوجه.. نقل جهاز عروسة يتحول لـ مأتم في قليوب
شهدت قرية طنان مركز قليوب بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا حيث لقيت طفلة 11 عاما مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري خرطوش خلال مشاهدتها حفل نقل منقولات عرس بالقرية حيث أطلق "ستورجي" الرصاص ابتهاجا بهذه المناسبة فخرجت إحدى الطلقات واستقرت في وجه وصدر المجني عليها.
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تفاصيل مأمورية الفجر.. إصابة ضابطي أمن وطني وجيران إرهابي المطرية يروون لحظات الموت والفزع
قال جيران ارهابى المطرية الذى لقى مصرعه فى تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة أثناء اقتحام الوكر الإرهابي الذى كان يختبئ فيه ان الشقة التى كان متواجد بها كانت مهجورة من فترة كبيرة و فوجئ الاهالى بقوات من الشرطة حضرت للمنطقة.
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R.B.G وقنابل ومتفجرات .. شاهد ماذا وجدت الداخلية فى منزل إرهابي المطرية
قالت وزارة الداخلية فى بيان لها "إنه استكمالًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة عناصر الكيان المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية وإجهاض مخططاتهم الساعية لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
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استرداد الحقوق المالية.. إنشاء وحدة لـ تحصيل اموال الدولة بموجب الأحكام القضائية
أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قرارًا بإنشاء وحدة مطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة تابعة مباشرة لرئيس المجلس، وتختص بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، ومتابعة الإدارات المعنية بتقدير وتحصيل الرسوم القضائية وإعداد المطالبات المتعلقة بها .
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بعد اغتصابه.. الإعدام لقاتل طفل البرميل بساقية مكى
عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، المتهم بخطف واغتصاب وقتل الطفل " أحمد" فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل البرميل"، بالإعدام شنقا.
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اللواء محمد ناجى: الإخوان لن ينسوا لـ الشعب ازاحتهم عن الحكم.. وما حدث محاولة للعودة
أكد اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الامنى أن ما حدث من ترويج للشائعات يهدف فى المقام الأول إلى إثارة الشغب لدى الشعب المصرى الواعى، الذى كشف جماعة الإخوان الارهابية على حقيقتها، وكتب تاريخا جديدة للدولة المصرية خلال ثورة ٣٠ يونيو.
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تعرف على الفرق بين الكفالة والغرامة وطرق استردادها وسدادها
كثيرا ما يتعرض البعض منا لامور تخضع الى دفع مبالغ مالية سواء كانت غرامة او كفالة.. قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى ان الكفالة مبلغ من المال تقرره وتحدده النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته ويكون استعمالها خاصة إذا كان المبلغ مغاليًا، لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة وإلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر بالقبض على المتهم.
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تضامنا مع الإخوان.. فضيحة جديدة لـ حمدين صباحى
يواصل حمدين صباحى السير على نفس النهج والتحريض ضد الدولة لمحاولة إظهار نفسه بالبطل الشعبى.
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بالأسماء.. أحكام بالمشدد والبراءة في قضية أحداث عنف العدوة
قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، بأحكام ما بين المشدد والبراءة في إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف العدوة".
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بسبب السرعة الجنونية.. مصرع 2 وإصابة 17 في تصادم أتوبيسين على كوبرى عرابى بشبرا
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرون في تصادم أتوبيسين أعلى كوبري عرابي بشبرا الخيمة وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.
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مطلقها أخذ الأولاد فقررت تنتحر.. علياء تلقي بنفسها في النيل ببني سويف
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية امن بني سويف، اليوم السبت، من إنقاذ مندوبة مبيعات، حاولت الإنتحار بإلقاء نفسها في مياه النيل أمام مبنى ديوان عام محافظة بني سويف بكورنيش النيل دائرة قسم بني سويف، على خلفية مرورها بحالة نفسية سيئة.
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