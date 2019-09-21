بالفيديو .. برشلونة يواصل السقوط ويخسر بهدفين من غرناطة في الدوري الإسباني

خسر فريق برشلونة أمام مضيفه فريق غرناطة بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.



وجاء هدف الشوط الأول عبر رامون عزيز ، بعد مرور دقيقتين فقط على بداية المباراة، من ضربة رأسية، مستغلا كرة عرضية أمام مرمى البارسا، لتصبح النتيجة تقدم غرناطة .



وجاء الهدف الثاني من من توقيع فاديو، فى الدقيقة 66 من زمن المباراة، عبر ضربة جزاء نفذها بنجاح على يمين تير شتيجن حارس البارسا بعد مراجعة الحكم الـ var، لتصبح النتيجة تقدم غرناطة 2 - 0.



وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي والذي شهد تواجد ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء



حارس مرمى : تير شتيجن.



خط الدفاع : نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمو لونجليه – جونيور فيربو.



خط الوسط : فرينكي دي يونج – ايفان راكيتيتش و سيرجي روبيرتو.



خط الهجوم : لويس سواريز – كارليس بيريز و أنطوان جريزمان.



بهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة، عند 7 نقاط فى المركز السابع، بينما تصدر غرناطة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن فريقى إشبيلية وأتلتيكو مدريد، اللذان يتساويان معه فى عدد النقاط.



