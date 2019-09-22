الأجهزة الأمنية تشن حملاتها فى مجال التهرب الجمركى ومكافحة المخدرات

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها وذلك لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:



ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (6) قضايا تهريب .. ضبط خلالها (عقاقير طبية – قطع غيارات سيارات متنوعة – شيشة إلكترونية ومستلزماتها – مستحضرات تجميل –ساعات يد – نظارات شمسية – بطاريات سيارات - ملابس أجنبية الصنع) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا ( 1,100,704 –مليون ومائة ألف وسبعمائة وأربعة جنيهات).



و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (1) قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة (248,500) مائتان وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة جنيهًا – بالإضافة إلى عدد (500) كارت شحن خطوط هواتف محمولة فئة 25 جنيهًا.



و فى مجال مكافحة تهريب المعادن النفيسة تم ضبط (1) قضية بمضبوطات (60) جنيهًا ذهبيًا .





و فى سياق متصل بمجال الأمن العام تم ضبط عدد (40) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية ، عدم حمل تحقيق شخصية ، مخالفات السائقين ، مخالفات العاملين ، مخالفات مسطح مائى ، إنتهاء فترة التصريح).



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1058) مخالفة مرورية متنوعة .



و فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط (1) قضية بمضبوطات بلغت (900 جرام لنبات القات المخدر) .



كما تم تنفيذ عدد (226) حكم قضائى متنوع.



و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (5) قضايا متنوعة .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.