برلماني: التنمية المستدامة في طريقها إلى مصر قريبا

علق فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على إنشاء أول كلية " نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط" والتي تعد نموذجًا مختلفًا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل معقبًا:" خطوة قوية لتحقيق التنمية المستدامة".



وأضاف " بركات " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تخصص النانو تكنولوجي موجود في جميع دول العالم منذ فترة كبيرة فهو يتناول معالجة المواد بالاستعمال الجزيئي الدقيق مما يساهم تحسين جميع المجالات في الدولة مثل الصناعة والزراعة والطب والكيمياء وغيرها من المجالات المتخصصة.



وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن مصر على وشك الوصول إلى التنمية المستدامة ولابد من إنتاج كوادر يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة .



يأتي ذلك بعد أن قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم أنشأوا أول كلية "نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط، والتي تعد نموذجا مختلفا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل



وتابع، "الخشت" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن كلية "النانو تكنولوجي" هي مستقبل الوظائف والصناعة في مصر، حيث خاضت فيه اليابان شوطا كبيرا، بتطوير العمل والصناعة في ذلك المجال.