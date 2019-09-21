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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:48 م
شخصية اليوم
شخصية اليوم
لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 22 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام.

فإذا كنت مولودا في يوم 22 سبتمبر فإن ذلك يعني أنك متميز وملهم ولديك بصيرة ووضوح في الرؤية.. تبحث دائما عن الطريقة الصحيحة للقيام بأي شيء، لكن قد تكون حساسا وعصبيا ولديك طبيعة غامضة.

نصيحة خبيرة الابراج عبير فؤاد لشخصية هذا اليوم عام ٢٠١٩ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.

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