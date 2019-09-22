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حوادث

ضبط 44 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 47 ألف حكم قضائي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
رامى المهدي - عمرو خليفة
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 44 قطعة سلاح نارى بحوزة 44 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(3) بنادق آلية، و (7) بنادق خرطوش، و (4) طبنجات ، و (30) فرد محلى، و (3) خزينة متنوعة ، و (101) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (208) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (47406) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(183) حكم جناية، و (15414) حكم حبس جزئى ، و (2900) حكم حبس مستأنف ، و (22738) حكم غرامة ، و (6171) حكم مخالفة .

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (157) قضية مخدرات بحوزة (164) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 28,500 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 7,114 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2,284 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 19 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,718 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 530 جرام)، و عدد (3356) قرص مخدر .


وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (6) متهمين ، إرتكبوا (10) حوادث متنوعة.

وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (32) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

كما تم ضبط (414) دراجة نارية مخالفة.

فيما فى تم إعاداة ( 13 دراجة نارية ) .

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطريق والبيئة تم ضبط (27658) مخالفة مرورية (2068) قضية مرافق، (79) قضية بيئة.
وبمجال فحص السائقين: فحص (129) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (11) منهم.

و فى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (25) قضية مصنفات متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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