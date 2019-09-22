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حوادث

ضبط أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 04:02 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
أحمد مهدي - عمرو خليفة
واصلت الإدارة العامة للمرور تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.


أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5862) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :
(2248) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (202) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (28) مخالفة دراجات نارية مخالفة، و (29) مخالفة شروط الترخيص، و (8) مخالفات "موقف عشوائى"، و (43) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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