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حوادث

اليوم.. الحكم على شيما بطلة كليب عندي ظروف بتهمة ممارسة وتسهيل الدعارة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:05 ص
شيما
شيما
أحمد مهدي
تنطق اليوم محكمة جنح مستأنف العجوزة، الحكم على المطربة "شيما" بطلة كليب "عندي ظروف" و20 متهمًا آخرين (11 فتاة، و9 شباب)، على الحكم الصادر من محكمة الجنح لاتهامهم بممارسة وتسهيل الدعارة.

كانت قضت محكمة جنح العجوزة بمعاقبة "شيما"، و11 فتاة أخرى بالحبس 3 سنوات، وقضت بالحبس مدد تتراوح بين سنة لـ3 سنوات على 9 شباب من المتهمين العاملين والمسؤولين في الكافيه، محل ضبطهم.

وأحالت النيابة العامة صاحب الكافيه وشقيقه إلى المحكمة بتهمة الاتجار في البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليا.

كانت التحقيقات كشفت أن صاحب كافيه فى المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، وهو المتهم الرئيسي في واقعة تشكيل عصابة للاتجار فى البشر، استقطب عددا من الفتيات، ومنهن المطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين آخرين ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن في توزيع المخدرات على الزبائن.

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