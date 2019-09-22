حملات أمنية تستهدف البؤر الإجرامية.. ضبط 477 متهما وبحوزتهم أسلحة ومخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بكافة محافظات الجمهورية) لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله ، مما ينعكس إيجابيًا على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.



أسفرت جهودها خلال أسبوع .. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ففى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى ( بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها (477متهم) وبحوزتهم :

(54) قطع سلاح نارى .. عبارة عن (8 بنادق آلية ، 15 بندقية غير مششخنة ، مسدس ، 30 فرد محلى ، 305 طلقة نارية مختلفة الأعيرة )، و (5) قطع أسلحة بيضاء ، و (39) قضية إتجار بالمواد المخدرة .. بمضبوطات بلغت نحو (275,650 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 370 جرام لمخدر الحشيش– 475 جرام لمخدر الهيروين ).



كما تم تنفيذ (4818) حكم قضائى متنوع.



فيما تم ضبط ( 6 ) متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا .



كما تم ضبط ( 2 ) تشكيل عصابى .



وتم تأمين تنفيذ (37) قرار إزالة .



كما تم ضبط (1141) قضية متنوعة أخرى.



وفي سياق متصل بمجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1549) قطعة سلاح نارى..عبارة عن (172 بندقية آلية – 320 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 119 طبنجة – 938 فرد محلى الصنع – 4194 طلقة مختلفة الأعيرة – 2033قطعة سلاح أبيض)، و ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية ضبط بداخلها ( 9 بنادق خرطوش - 2مسدس- 24 فرد محلى- 91 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع).



و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (569316) حكم قضائى وذلك على النحو التالى:-

(2504) حكم جنائى، و (192446) حكم حبس، و (296381) حكم غرامة، و (77985) مخالفة.



و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (28) تشكيلًا عصابيًا ضموا (77) متهمًا، إرتكبوا (155) حادث سرقة متنوع، و ضبط (288) قضية أحداث، و ضبط (22787) قضية مرافق عامة، و ضبط (11) سيارة مُبلغ بسرقتها، و كشف غموض (47) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة). تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (74) متهمًا..



و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (294103) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (41591 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، (476) قيادة تحت تأثير مخدر ، (8172) موقف عشوائى ، (642) طمس وبدون لوحات معدنية .



و فى مجال الأمن الإقتصادى

القضايا التموينية تم ضبط (7279 قضية تموينية متنوعة)..جاءت على النحو التالى:-

ضبط (83 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (8380 إسطوانة بوتاجاز)، و (31) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (120834 لتر)، و ضبط (7165) قضية تموينية متنوعة، بمضبوطات وزنت (1457,459 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "374" قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت "244,225 " طن، وكذا "174" قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت "29,411" طن).



وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (70676) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (48,913,971) جنيه.



و فى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (1526) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (146) حالة ضرائب عامة ، وكذا كشف (117) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و (128) قضية فى مجال الجمارك ، (382) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (219) حالة تحرى مدين ولجان فحص ، وتنفيذ (518) حكم قضائى ، بلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (1,558,751,033) مليار وخمسمائة وثمانية وخمسون مليون وسبعمائة وواحد وخمسون ألف وثلاثة وثلاثون جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.



و فى مجال جرائم الأموال العامة أسفرت الجهود عن ضبط (19) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى - الإختلاس والإضرار بالمال العام - غسل أموال– كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت (70,126,464) سبعون مليون ومائة وستة وعشرون ألف وربعمائة وأربعة وستون جنيهًا مصريًا، (17,658) عملات أجنبية مختلفة.





و فى مجال قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (1349) قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر ، وسلاح أبيض– أموال عامة – تسول– حيازة مواد مخدرة - إتصالات وبريد – باعة جائلين – قضايا متنوعة) بالإضافة إلى ضبط (4 تشكيلات عصابية ، ضموا (8) متهمين إرتكبوا (4) وقائع "نشل".



و فى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (144) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.



وفى مجال قضايا المسطحات المائية تم ضبط (872) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا (صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة ) ، (920) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (968) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، (160) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (61) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ (954) قرار إزالة لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (1009) لنش وباخرة سياحية.



و فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1659) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالها (1791) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (124,61 كيلو جرام)، و كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (629,749 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (3,886 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت (23,328 كيلو جرام) ، و كمية من مخدر الفودو وزنت (2,885 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (20,901 كيلو جرام)، و عدد (32261) قرص مخدر مختلف الأنواع .



وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (39) قضية تهريب ، (138) قضية متنوعة (مخالفات مرورية، دخول الدائرة الجمركية، حيازة أسلحة نارية وذخائر).



و فى مجال الأمن السياحى تم ضبط (3642) قضية ومخالفة فى مجالات (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

