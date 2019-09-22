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حوادث

اليوم .. محاكمة المتهمين في قضية أحداث ماسبيرو الثانية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:04 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
أحمد مهدي
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، جلسات محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013، لعدم احضار المتهمين من محبسهم.

وقررت المحكمة إعلان المتهمين في محبسهم وتكليف النيابة بإخطار مدير قطاع السجون عن عدم إحضار المتهمين ومعرفة المتسبب في عدم إحضارهم ونقل المتهمين الى ليمان طرة للقرب من المحكمة لسرعة الفصل في القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

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