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عمرو أديب: الإخوان هيقولوا ميرسيه لـ محمد على كما فعلوا مع وائل غنيم

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:43 م
عمرو اديب
عمرو اديب
حمزة شعيب
قال الإعلامى عمرو أديب، إن قنوات الإخوان الارهابية طالبت برحيل الرئيس السيسى، مشيرا إلى أن الإخوان فى بيانهم الذى صدر خاطبوا المتظاهرين بالنزول إلى الشوارع وسيكونوا هم فى مؤازرتهم، مؤكدا أن الإخوان يريدون أن يسقطوا مصر ويجيبوها الأرض".

وتابع عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"،:"الإخوان هيقولوا ميرسيه لمحمد على كما فعلوا من قبل مع وائل غنيم".



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