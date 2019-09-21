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منوعات

الافراج عن معلم قتل أمه بعد إلقائها من الدور الاول بدار رعاية.. تفاصيل مثيرة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:50 م
صدى البلد
أحمد شريف
افرجت محكمة بريطانية عن معلم قتل أمه التي كانت تُحتضر، بعد أن ألقى بها من الدور الأول بمخرج الطوارئ بدار رعاية بهدف إنهاء معاناتها.  

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، أقر روبرت نايت ، 53 عامًا ، بأنه مذنب في جريمة القتل العمد لوالدته البالغة من العمر 79 عامًا في يونيو في جلسة استماع سابقة في محكمة باسيلدون كراون الانجليزية.

وأوضحت المحكمة ان روبرت ذهب إلى دار الرعاية في مقاطعة “إسيكس" الانجليزية، وحمل والدته التي تعاني من الزهايمر من السرير والقى بها من الدور الأول التابع لمخرج الطوارئ، وقال بعدها للعاملين بدار الرعاية انه قتل أمه وألقى بها من المخرج.

وقال قاضي المحكمة للمتهم انه تصرف بدافع الحب واليأس.

وأفادت الصحيفة بأنه حكم على نايت بالسجن 24 شهرًا مع وقف التنفيذ.

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