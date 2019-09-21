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موسى مصطفى موسى: سنطالب الإنتربول الدولي بتسليم محمد علي لمصر.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:42 م
محمد على
محمد على
محمد القاضي
قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن حزب الدستور وحزب التحالف الشعبي الداعم للجماعة الإرهابية، ليس لديها وجود شعبي، وتعمل على إعداد الفتن في الدولة.

وأوضح "موسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الحزب الذي ليس لديه حس وطني يعتبر ليس حزبا ويتحرك بناءا على أجندة خارجية، معقبا: «هذه الأحزاب لا تهدف لمصلحة الشعب المصري، وتعمل على الوقيعة بين الشعب المصري، وهذا لن يحدث بفضل تكاتف الشعب المصري وجيشه».

وأشار رئيس حزب الغد، إلى أن هناك أكثر من 40 حزبا قاموا برفض ما قام به حزب الدستور، وسوف يتم اتخاذ موقف رادع ضد هذه الأحزاب التي تسعى للإضرار بمستقبل الدولة، منوها أن الأحزاب عليها دور كبير في توعية المواطنين بالرسائل المغلوطة والشائعات التي تسعى لنشرها هذه الأحزاب.

واستطرد أنه سوف يقوم بتقديم بلاغ ضد المقاول الهارب محمد علي، وسوف يتم مطالبة الإنتربول الدولي بتسلمه لمصر ومحاكمته في الداخل، متابعا: «لا يمكن أن نستمر في مشاهدة أفراد تهاجم مصر، وسوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده لأنه أضر بالدولة المصرية».

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