نقابة العاملين بالصحافة: هناك مخططات لاستقطاب شباب الوطن لصالح الإخوان

استنكر أعضاء النقابة العامة للعاملين بالصحافة و الطباعة و الإعلام برئاسة مجدى البدوى، محاولات القوى السياسية المدعومة من منظمات حقوقية مشبوهة أو من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية لهدم الجهود الأخيرة لمؤسسات الدولة للارتقاء بأوضاع محدودي الدخل والمهمشين.



وأكدت النقابة في بيان، على دعم تحالف الأحزاب المصرية لكشف مخططات لاستقطاب شباب الوطن لصالح جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية .



واوضحت النقابة العامة للعاملين بالصحافة و الطباعة على دعمها لمؤسسات الدولة و خاصة وزارتي الدفاع و الداخلية لتحقيق أمن و استقرار البلاد .