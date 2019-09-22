حلم النانو يقود مصر نحو مستقبل أفضل.. جامعة القاهرة تعلن عن إنشاء أول كلية في الشرق الأوسط .. وبرلمانيون: خطوة قوية لتطوير جميع المجالات وإنتاج كوادر تستطيع أن ترفع اسم الوطن إلى السماء

أبرزها نقلة نوعية في مجال الصناعة.. برلمانية تكشف فوائد وجود كلية النانو التكنولوجي

برلماني يفجر مفاجأة بشأن دخول مصر مرحلة الطاقة النووية

برلماني: التنمية المستدامة في طريقها إلى مصر قريبا

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم أنشأوا أول كلية "نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط، والتي تعد نموذجا مختلفا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل.وتابع "الخشت" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن كلية "النانو تكنولوجي" هي مستقبل الوظائف والصناعة في مصر، حيث خاضت فيه اليابان شوطا كبيرا، بتطوير العمل والصناعة في ذلك المجال.وأضاف أن مجال النانو تكنولوجي يندرج تحته المزج بين الكثير من التخصصات مثل الزراعة، الفيزياء والكيمياء والطب، لافتا إلى أنهم قاموا بأنشاء أول معمل افتراضي بالنانو تكنولوجي.وأشادت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بجهود محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التي تجلت في إنشاء أول كلية "نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط" والتي تعد نموذجًا مختلفًا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل.وأضافت "نصر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تقنية النانو تعرف بأنها علم يهتم بدراسة عملية معالجة المواد بالاستعمال الجزيئي والذري، وتستعمل تقنية النانو تكنولوجي في مجالات متعددة مثل الزراعة والكيمياء والهندسة والطب وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى بحث دقيق.وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن هناك عدد كبير من المراكز النانو في القاهرة والمنصورة منذ 10 سنوات، ووجود كلية للنانو تتضمن مجموعة من التخصصات الكبيرة تعد نقلة نوعية في مجال البحث العلمي وتطوير الصناعة في مصر لما لها من أهمية كبيرة في التطوير والبحث.وأوضحت النائبة، أنها ستتواصل مع المجلس الأعلي للجامعات لمعرفة كيفية التقديم على هذه الكلية هل ستكون كلية للدراسات العليا أم ستكون تابعة لكليات التنسيقكما أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التي تجلت في إنشاء أول كلية "نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط" والتي تعد نموذجًا مختلفًا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل.وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التفكير في إنشاء كلية تتضمن تطوير الصناعة في مصر والكيمياء والطب والزراعة وغيرها من التخصصات المهمة تدفع مصر إلى الوصول إلى العالمية بسرعة البرق في جميع المجالات وخصوصًا في مجال الصناعة الذي يعتبر بمثابة عمود الاقتصاد المصري.وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن مصر بصفتها رائدة من الطبيعي أن تسعى إلى تقديم أفضل أنواع التعليم والبحث العلمي لتطور جميع المجالات، مؤكدًا أن مصر على وشك الدخول في مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية بمجرد البدء في تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية خلال الفترة القادمة، وذلك يجعل مصر تفكر في إنشاء كليات تشمل جميع التخصصات لتوفير كوادر قادرة على تحمل مسؤولية هذه المشاريع الضخمة والدقيقة.وعلق فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أيضا على إنشاء أول كلية " نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط" والتي تعد نموذجًا مختلفًا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل معقبًا:" خطوة قوية لتحقيق التنمية المستدامة".وأضاف " بركات " في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تخصص النانو تكنولوجي موجود في جميع دول العالم منذ فترة كبيرة فهو يتناول معالجة المواد بالاستعمال الجزيئي الدقيق مما يساهم تحسين جميع المجالات في الدولة مثل الصناعة والزراعة والطب والكيمياء وغيرها من المجالات المتخصصة.وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن مصر على وشك الوصول إلى التنمية المستدامة ولابد من إنتاج كوادر يمكن الاعتماد عليها لتحقيق التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.