ترتيب الدوري الإسباني.. بعد سقوط برشلونة المدوي أمام غرناطة

انتهت مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز ، ولعبت اليوم 4 مباريات ، على أن تقام باقي مباريات الجولة يومي الأحد والإثنين.



وشهدت مباريات اليوم ، خسر فريق برشلونة أمام مضيفه فريق غرناطة بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "نويفو لوس كارمينيس".



ويعرض لكم ، صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم الأول للجولة الخامسة من الليجا.

