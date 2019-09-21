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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني.. بعد سقوط برشلونة المدوي أمام غرناطة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:46 م
برشلونة
برشلونة
أحمد هاني
انتهت مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز ، ولعبت اليوم 4 مباريات ، على أن تقام باقي مباريات الجولة يومي الأحد والإثنين.

وشهدت مباريات اليوم ، خسر فريق برشلونة أمام مضيفه فريق غرناطة بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

ويعرض لكم ، صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم الأول للجولة الخامسة من الليجا.
ترتيب الدوري الإسباني.. بعد سقوط برشلونة المدوي أمام غرناطة

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