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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يجتمع مع رئيسي وزراء باكستان والهند على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:42 م
صدى البلد
أ ش أ
أوردت قناة (جيو) الباكستانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يلتقي مع رئيسي وزراء باكستان عمران خان، والهند ناريندا مودي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت القناة الباكستانية - في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية - عن مسئول رفيع بالإدارة الأمريكية القول إن لقاء ترامب وخان - الذي وصل في وقت سابق إلى نيويورك - يأتي على هامش اجتماعات الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تنطلق يوم /الثلاثاء/ القادم.

ومن المنتظر أن يلقي عمران خان كلمة باكستان أمام الجمعية العامة يوم /الجمعة/ القادم، التي تتناول آخر تطورات الموقف في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.

وكشف المسئول الأمريكي أيضا أن ترامب سوف يلتقى مع رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودي في نيويورك يوم /الثلاثاء/ القادم؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين الهند والولايات المتحدة .

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