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توك شو

عاوزين يجيبوا البلد الأرض.. عمرو أديب: الفلوس اللي اتصرفت على هاشتاجات وإعلانات الاخوان بالملايين

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:58 م
عمرو أديب
عمرو أديب
توك شو
قال الإعلامى عمرو أديب، إن هناك من يقف وراء زعزعة إستقرار الدولة المصرية من خلال الترويج للشائعات والأكاذيب.

وتابع أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:"الفلوس اللى اتصرفت على هاشتاجات وإعلانات الاخوان بالملايين وياريت كانوا ادوها للناس الللى مش لاقية ولكن هدفهم يجيبوا البلد الارض".

واشار إلى أن جماعة الإخوان الارهابية تسعى بكل الطرق لهدم الدولة المصرية وكل محاولاتهم باءت بالفشل.

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