مسلسل الغياب مازال مستمرًا.. محافظ كفر الشيخ يحيل 79 موظفًا وطبيبًا بحميات دسوق للتحقيق

أصبحت ظاهرة غياب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والموظفين، في الوحدات الصحية والمستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، عادة مستمرة، وشبه يومية، رصدتها أجهزة المتايعة ولجان التفتيش التي تقوم بالمرور والجولات المفاجئة على المستشفيات بشكل مستمر طبقًا لتعليمات المحافظ.



أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 79 طبيبًا وموظفًا بمستشفى حميات دسوق إلى التحقيق إلى التحقيق معهم بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة؛ لانصرافهم من العمل دون إذن قانوني.



وكلف محافظ كفر الشيخ، الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالتحقيق في المخالفات الواردة بتقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة؛ لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين.

